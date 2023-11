Alta infedeltà su NOVE: puntate, orari e stagioni

Alta infedeltà (sottotitolo 1000 modi per tradire) è un programma del genere reality partito in Italia nel 2015 e giunto nel 2023 alla sesta stagione, trasmesso da Real Time a NOVE. La trasmissione è strutturata in stile docureality, con alcuni attori che recitano la parte basata su storie realmente accadute. La sua particolarità è che ogni protagonista viene interpretato da due attori diversi: uno che espone il suo punto di visto davanti alla telecamera, l’altro che rievoca la trama della storia. La voce narrante è di Perla Liberatori.

Alta infedeltà – Orari e Canale

Alta infedeltà va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 20,40 alle 21,10 in prima tv. Ogni puntata della durata di circa 23 minuti è preceduta da una replica alle 20,10. Il programma viene replicato anche la mattina alle 5 circa, sabato compreso.

Alta infedeltà viene trasmesso anche da Tv Nove (canale 9 del digitale terrestre) in replica dalle 8 alle 10,00 circa ogni mattina dal lunedì al venerdì. Nove e Real Time sono entrambe emittenti del gruppo Discovery.

Alta infedeltà – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discovery+ a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda, con tanto di breve riassunto e note didascaliche. Non è presente solo la serie attualmente in onda ma anche tutte le stagioni precedenti.

