Questa sera, sabato 6 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Alla ricerca di mia figlia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Alla ricerca di mia figlia – Trama

“Alla ricerca di mia figlia” è un thriller drammatico del 2025 diretto da Damián Romay, della durata di 86 minuti. La studentessa universitaria Carli, figlia di Beverly (una madre single che lavora come cameriera in Indiana), scompare durante una vacanza di Spring Break a Miami con l’amica Simone. Dopo una notte di festini in spiaggia, Simone viene ritrovata in coma e priva di memoria, mentre Carli è stata drogata e rapita da due ragazzi locali, Pete e Luke, che la portano nelle paludi degli Everglades.

Beverly, determinata e intuitiva, vola in Florida per cercarla, alleandosi con Ray, un barcaiolo locale vedovo. Insieme affrontano pericoli nella natura ostile, scoprendo inganni, complicità maschili e dinamiche predatorie. Il film esplora temi come la resilienza familiare, i pericoli dell’identità digitale e la violenza di genere, con un finale teso nelle Everglades dove Beverly affronta il rapitore. Le riprese sono avvenute nelle vere paludi della Florida, con addestramento acquatico per gli attori.

Alla ricerca di mia figlia – Cast

Tori Spelling: Beverly, la madre determinata alla ricerca della figlia.

Tommi Rose: Carli, la figlia rapita, studentessa ribelle.

Nick Ballard: Ray, l’alleato barcaiolo che aiuta Beverly.

Joseph Cannon: Pete, il rapitore carismatico e calcolatore.

Nikki Nunziato: Simone, l’amica di Carli in coma.

