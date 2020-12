All Together Now: perché non è in onda?

La quinta puntata di All Together Now 2020 non è in onda stasera, 2 dicembre, su Canale5. Al suo posto la fiction Il Silenzio dell’Acqua 2. Perché? Si tratta di uno spostamento voluto dalla rete per cercare di far crescere gli ascolti della fiction, che ha debuttato venerdì scorso portando a casa un risultato deludente.

Il venerdì non è un giorno particolarmente fortunato per le fiction, così i vertici Mediaset hanno pensato di spostare Il Silenzio dell’Acqua al mercoledì, serata che maggiormente si adatta alla serialità. All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker, ha quindi dovuto cambiare collocazione: sarà in onda il sabato sera per tutte le puntate rimanenti (sabato 12 dicembre e sabato 19 dicembre 2020), vista la fine di Tu Si Que Vales. Per quest’ultimo era previsto un “best of”, che sarà però semplicemente rimandato.