All Together Now: Gaetano Schettini canta Con le mani (gallery)

Nella seconda puntata della quarta edizione di All Together Now di stasera, 7 novembre 2021, in onda su Canale5, abbiamo potuto rivedere anche Gaetano Schettini, 41 anni, di Terlizzi, che attualmente vive a Bitonto (BA). La volta scorsa ha raccontato che un caro amico che ha creduto in lui e nelle sue capacità canore è scomparso di Covid a soli 29 anni. Gaetano stasera ha cantato Con le mani, celebre brano di Zucchero.

La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Il Muro ha deciso di dargli 85 punti. Con i voti della giuria sono diventati 87 punti totali.

Al vincitore di questa edizione il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno dei 14 concorrenti, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma.