All Together Now: Eki canta Fatti avanti amore – 5 dicembre 2020 (video e gallery)

Nella quinta puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 18 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Cahayadi Kam “Eki”, 33 anni, di Giacarta, sposato con una ragazza italiana. Si esibisce spesso in Piazza Duomo a Milano. Eki, dopo l’esordio in italiano della scorsa settimana, stasera ha cantato il brano Fatti avanti amore di Nek. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker.

La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Il Muro ha dato ben 98 voti, a cui vanno comunque sommati quelli del bonus della scorsa settimana e della giuria. 100 punti totali anche stasera!

Senza parole 😍 Eki ha conquistato davvero tutti 💣#AllTogetherNow pic.twitter.com/nw2s2wU45O — Mediaset Play (@MediasetPlay) December 5, 2020