All Together Now: Carola Campagna canta Nessun dolore (gallery)

Nella quinta puntata della quarta edizione di All Together Now di stasera, 28 novembre 2021, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Carola Campagna, 24 anni, di Carate Brianza (MI), che vive attualmente a Monticello Brianza (LC). Una ragazza amante dell’adrenalina, che nella presentazione della prima puntata ha raccontato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico. Carola, che avevamo già visto qualche anno fa a The Voice, stasera ha cantato il brano Nessun dolore di Lucio Battisti, nella versione di Giorgia. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker.

La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Il Muro ha deciso di darle 73 punti. Con i voti della giuria sono diventati 96 punti totali. Stasera abbiamo assistito al meccanismo delle sfide e Carola è finita in sfida contro Vincenzo Cantiello, che è riuscito a vincere con 9 punti di scarto.

Al vincitore di questa edizione il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno dei concorrenti, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma.