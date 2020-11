All Together Now 4 novembre 2020: Luigi Ernani Frezza canta Moscow Mule (video e gallery)

Nella prima puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 4 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Luigi Ernani Frezza, 23 anni, di Napoli, che ha cantato il brano Moscow Mule di Benji & Fede. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker.

La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Il Muro si è fermato a 22 punti, a cui si sono aggiunti i voti della giuria, per un totale di 40 punti.