All Together Now 2020, i concorrenti

Formula nuova per All Together Now, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che dal 4 novembre 2020 torna in onda con la terza edizione. Se nelle prime due, infatti, i concorrenti cambiavano di puntata in puntata fino alla finale, quando si sfidavano quelli che avevano ottenuto il punteggio maggiore da parte del Muro, ora saranno fissi.

Dodici, in tutto, i cantanti e le cantanti che si sfideranno a colpi di brani sempre sotto lo sguardo attento del Muro, composto anche in questa edizione da esperti di musica (tra cantanti, personaggi dello spettacolo e speaker radiofonici).

Ma chi sono i concorrenti di All Together Now 2020? Ecco l’elenco completo:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca);

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta);

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò);

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno);

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli);

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato);

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano);

Antonio Marino (38 anni, di Napoli);

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate);

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo);

Savio Vurchio (52 anni, di Andria);

il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

All Together Now 2020, regolamento

Come nelle passate edizioni, anche in questa i concorrenti si devono esibire davanti al Muro, che ne giudica doti canore, look ed atteggiamento. Durante l’esibizione, al Muro viene data la possibilità di alzarsi e, così, dare il proprio punto.

A fine esibizione i punti saranno tanti quanti i giudici del Muro in piedi. La novità di questa edizione sta nella giuria, composta da J-Ax (già presente nelle edizioni scorse), Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Loro potranno confermare il voto del muro o aggiungere o togliere cinque punti ciascuno.

Una volta sola a puntata, inoltre, i quattro giudici potranno regalare un voto inappellabile di 100 punti, che permetterà ad un concorrente di passare al turno successivo ed, inoltre, di avere dieci punti bonus nell’esibizione successiva. A fine puntata, si sfideranno i due cantanti con il punteggio più basso: il perdente sarà eliminato.