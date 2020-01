All Together Now 2 gennaio 2020: Sonia Mosca vincitrice (video e gallery)

UPDATE: Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All Together Now!

Nella finale della seconda edizione di All Together Now di oggi, 2 gennaio 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto rivedere anche Sonia Mosca, 27enne di Castellamare di Stabbia (Napoli) ma residente a Salerno, che ha già partecipato ad X Factor. Lo show condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax a capo della giuria, mette dei cantanti – o aspiranti tali – di fronte ad un Muro composto da 100 personaggi più o meno famosi, tutti “a proprio agio” nel campo musicale.

Ogni cantante si esibisce sulle note di una canzone da lui o lei scelta. I cento componenti del Muro possono dare il loro giudizio positivo semplicemente alzandosi in piedi e facendo quindi illuminare la casella dietro di loro. Ogni giurato vale un punto e i cinque concorrenti più votati della serata passeranno il turno. Il concorrente che riuscirà ad ottenere 100 punti passerà direttamente alla finale del programma.

Sonia, che nella puntata del 4 dicembre si era guadagnata la finale immediata con 100 voti del muro, stasera ha cantato il brano Stand Up for Love delle Destiny’s Child. Il suo voto è rimasto segreto fino alla fine perché era in sfida contro Matteo Mastracco. Sono arrivati ancora una volta 100 punti per lei: SONIA VINCE LA SFIDA!

Stand up for love, stand up for Sonia 😍🎶😍🎶😍🎶#AllTogetherNow pic.twitter.com/fSZmlvAiGn — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 2, 2020