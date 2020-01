All Together Now 2 gennaio 2020: Nicola Gargaglia canta Se adesso te ne vai (video e gallery)

La finale della seconda edizione di All Together Now di oggi, 2 gennaio 2020, in onda su Canale5, ha mostrato anche l’esibizione di Nicola Gargaglia. Lo show condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax a capo della giuria, mette dei cantanti – o aspiranti tali – di fronte ad un Muro composto da 100 personaggi più o meno famosi, tutti “a proprio agio” nel campo musicale.

Ogni cantante si esibisce sulle note di una canzone da lui o lei scelta. I cento componenti del Muro possono dare il loro giudizio positivo semplicemente alzandosi in piedi e facendo quindi illuminare la casella dietro di loro. Ogni giurato vale un punto e i cinque concorrenti più votati della serata passeranno il turno. Il concorrente che riuscirà ad ottenere 100 punti passerà direttamente alla finale del programma.

Nicola, il cui sogno è quello di poter produrre un proprio disco, ha cantato Se adesso te ne vai di Massimo Di Cataldo. Il suo punteggio è rimasto inizialmente segreto, in quanto in sfida contro Lorieshen Umali. NICOLA HA VINTO LA SFIDA! Per lui un ulteriore passo verso la vittoria finale.