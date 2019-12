All Together Now 19 dicembre 2019: Ketty Giansiracusa canta Sai che (video e gallery)

Tra i concorrenti della terza puntata di All Together Now, edizione 2, di oggi, 19 dicembre 2019, in onda su Canale 5, abbiamo potuto vedere anche Ketty Giansiracusa, artista su sedia a rotelle che si esibisce in centro a Roma. Lo show condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax a capo della giuria, mette dei cantanti – o aspiranti tali – di fronte ad un Muro composto da 100 personaggi più o meno famosi, tutti “a proprio agio” nel campo musicale.

Ogni cantante si esibisce sulle note di una canzone da lui o lei scelta. I cento componenti del Muro possono dare il loro giudizio positivo semplicemente alzandosi in piedi e facendo quindi illuminare la casella dietro di loro. Ogni giurato vale un punto e i cinque concorrenti più votati della serata passeranno il turno. Il concorrente che riuscirà ad ottenere 100 punti passerà direttamente alla finale del programma.

Ketty, che se vincesse vorrebbe aprire un B&B accessibile a tutti, ha cantato il brano “Sai che” di Marco Mengoni, ottenendo 77 punti, non sufficienti però per salire sul podio. Numerosi, però, i complimenti dal Muro. Per Iva Zanicchi è stata capace di trasmettere emozioni.

Video integrale Ketty Giansiracusa ad All Together Now