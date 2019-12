All Together Now 19 dicembre 2019: Enrico Bernardo canta When a man loves a woman e va in finale (video e gallery)

Tra i concorrenti della terza puntata di All Together Now, edizione 2, di oggi, 19 dicembre 2019, in onda su Canale 5, abbiamo potuto vedere anche Enrico Bernardo, 47enne di Nola (Napoli). Il padre voleva che studiasse per diventare psichiatra, ma dopo tre anni di Università ha deciso di lasciare. Lo show condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax a capo della giuria, mette dei cantanti – o aspiranti tali – di fronte ad un Muro composto da 100 personaggi più o meno famosi, tutti “a proprio agio” nel campo musicale.

Ogni cantante si esibisce sulle note di una canzone da lui o lei scelta. I cento componenti del Muro possono dare il loro giudizio positivo semplicemente alzandosi in piedi e facendo quindi illuminare la casella dietro di loro. Ogni giurato vale un punto e i cinque concorrenti più votati della serata passeranno il turno. Il concorrente che riuscirà ad ottenere 100 punti passerà direttamente alla finale del programma.

Enrico, che è diplomato in Canto al Conservatorio ed ha partecipato a The Voice, ha cantato il brano “When a man loves a woman”, lasciando a bocca aperta il Muro ed il pubblico per la sua grinta, ottenendo 100 punti, e quindi andando direttamente in finale.