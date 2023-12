Alice e Peter, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 26 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda in prima tv il film Alice e Peter, una versione moderna di Peter Pan e di Alice nel Paese delle Meraviglie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Alice e Peter – Trama

Alice e Peter è un film del 2020 diretto da Brenda Chapman e interpretato da Angelina Jolie, David Oyelowo, Jordan A. Nash, Keira Chansa, Michael Caine, Gugu Mbatha-Raw, Clarke Peters e Derek Jacobi.

Il film racconta la storia di Alice e Peter, due fratelli che vivono in Inghilterra alla fine dell’Ottocento. Alice è una bambina curiosa e fantasiosa, mentre Peter è un ragazzo irrequieto e avventuroso. I due fratelli sono molto legati e trascorrono le loro giornate giocando nella foresta che circonda la loro casa.

Un giorno, Alice e Peter si perdono nella foresta e finiscono in un mondo magico. Alice si ritrova nel Paese delle Meraviglie, dove incontra personaggi bizzarri come il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e il Bianconiglio. Peter, invece, si ritrova sull’Isola che non c’è, dove incontra gli abitanti del Paese dei Pirati.

I due fratelli trascorrono un’estate indimenticabile nei loro mondi fantastici, ma alla fine dovranno tornare a casa. L’esperienza che hanno vissuto li cambierà per sempre e li porterà a crescere e a maturare.

Alice e Peter – Cast

Il cast principale è così composto:

Angelina Jolie interpreta Rose Littleton, la madre di Alice e Peter.

David Oyelowo interpreta Jack Littleton, il padre di Alice e Peter.

Jordan A. Nash interpreta Peter Littleton, il fratello maggiore di Alice.

Keira Chansa interpreta Alice Littleton, la sorella minore di Peter.

Michael Caine interpreta Charlie, un amico di famiglia.

Gugu Mbatha-Raw interpreta Alice Darling, la versione adulta di Alice.

Clarke Peters interpreta il Cappellaio Matto.

Derek Jacobi interpreta Mr. Brown, un ispettore di polizia.