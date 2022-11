Alex Di Giorgio: Blues Brothers – Ballando 26 novembre 2022 (video e gallery)

Nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 26 novembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal nuotatore Alex Di Giorgio e dal ballerino Moreno Porcu. La coppia, nella prova speciale di inizio serata, ha ballato un Boogie trasformandosi nei Blue Brothers, sulle note del brano Everybody needs somebody to love, celebre colonna sonora del film.

Alex Di Giorgio: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La prova speciale non prevedeva un voto, ma solamente un bonus alla coppia migliore, assegnato dalla presidentessa Smith. Una buona prova comunque per loro, con giudizi positivi da parte della giuria.

A voi il video dell’esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.