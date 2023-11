Alessandro Borghese – Celebrity Chef su Tv8: giudici, streaming, come partecipare

Alessandro Borghese – Celebrity Chef è un programma televisivo italiano di genere cooking show, prodotto da Banijay Italia e trasmesso su TV8 dal 2022 e in streaming su Now TV. La trasmissione è condotta da Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo italiano.

Struttura

In ogni puntata, due personaggi celebri si sfidano a preparare un menù degustazione, composto da tre portate, presso i ristoranti di Alessandro Borghese (a Milano e Venezia); aiutati dalla brigata del ristorante, i due concorrenti si contendono la vittoria come miglior chef della serata.

Giudici

I giudici del programma sono:

Angela Frenda , esperta gastronomica

, esperta gastronomica Enrico Bartolini , chef pluristellato

, chef pluristellato Riccardo Monco , chef pluristellato

, chef pluristellato Costantino Della Gherardesca, conduttore televisivo

Approccio

“Alessandro Borghese – Celebrity Chef” si distingue per il suo approccio divertente e coinvolgente. Il programma offre ai concorrenti l’opportunità di dimostrare le proprie capacità culinarie e di sfidarsi in una gara all’ultimo piatto.

Successo

“Alessandro Borghese – Celebrity Chef” è stato un programma di successo, registrando ascolti record per TV8. Il programma è stato elogiato dalla critica per il suo approccio originale e per la sua capacità di divertire e coinvolgere il pubblico.

Edizioni

Ad oggi, sono state trasmesse due edizioni di “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”:

Prima edizione (2022): 10 episodi

Seconda edizione (2023): 10 episodi

Conclusione

“Alessandro Borghese – Celebrity Chef” è un programma che offre un’esperienza divertente e coinvolgente per i concorrenti e per il pubblico. Il programma è un must per gli appassionati di cucina e di reality show.

Alcune delle celebrità che hanno partecipato al programma

Tra le celebrità che hanno partecipato al programma, figurano:

Rocco Siffredi

Lucia Ocone

Giulia Bevilacqua

Francesco Mandelli

Barbara Lombardo

Totò Schillaci

Brenda Lodigiani

Antonio Ornano

Il programma segue le vicende di queste celebrità, che si sfidano ai fornelli per dimostrare le proprie capacità culinarie.

Come partecipare a Celebrity Chef

Per candidarsi come commensali presso il ristorante di Borghese in cui saranno girate le puntate della trasmissione bisogna inviare una e-mail all’indirizzo ristorante.tv@virgilio.it. È necessario indicare nome, cognome, età, città di residenza, allegando una foto. L’Agenzia AG Media si occupa dei casting per la trasmissione, riservata ai maggiorenni.