Alessandra Tripoli balla con Luca Urso a Ballando (gallery e video)

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 19 novembre, in onda su Rai1, è stata ufficializzata la squalifica di Enrico Montesano per il “fattaccio” della maglietta che inneggiava alla X Mas durante le prove, non tagliata in fase di montaggio e quindi trasmessa in diretta tv sabato scorso. Dopo le scuse di rito di Milly Carlucci – che ha detto comunque di credere alla buona fede di Montesano -, è stata invitata in studio Alessandra Tripoli, partner di Montesano in gara e ballerina eccezionale, in passato campionessa del programma, nonché campionessa mondiale in alcune discipline.

Dato che la Tripoli e Montesano stavano preparando un bellissimo omaggio a Gabriella Ferri e che la Tripoli ha dovuto abbandonare suo malgrado la gara, la Carlucci ha deciso di farle ballare quest’ultima coreografia con un partner d’eccezione: il ballerino Luca Urso, marito della Tripoli, con cui ha vinto tantissime competizioni internazionali d’eccellenza. La coppia quindi ha portato sul palco una sentita coreografia sulle note di Sempre, una delle canzoni più celebri della Ferri.

A voi il video delle parole di Milly Carlucci e alcune immagini di quanto andato in onda.