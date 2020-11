Alessandra Mussolini si sente male: Ballando 7 novembre 2020 (video e gallery)

Nel corso dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 7 novembre, in onda su Rai1, abbiamo rivisto in pista anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts. La coppia ha ballato una Samba sulle note del celebre brano Bomba. A fine esibizione la Mussolini si è sentita male, rimanendo distesa a terra, probabilmente per un calo di zuccheri. La concorrente, prima dell’esibizione, aveva ironizzato sul fatto di non aver mangiato per riuscire a fare bene la presa della coreografia e non rischiare di vomitare (dovendo girare). Vedendo che non si rialzava, Milly Carlucci è stata costretta a mandare la pubblicità.

Alessandra Mussolini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Il giudizio stasera è stato un po’ condizionato da quello che è accaduto, ma i giudizi sono stati mediamente buoni. La coppia ha guadagnano 35 punti, più 50 punti della manche precedente, per un totale di 85 punti.

A voi il video dell’esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Alessandra Mussolini – 7 novembre 2020 IN ARRIVO