Alessandra Mussolini: Ballando 26 settembre 2020 (video e gallery)

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 26 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts, sempre più affiatati. La coppia ha ballato un Cha cha cha sulle note di Oye Como Va di Santana.

Alessandra Mussolini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’altra buona esibizione per la Mussolini, con presa difficile e bacio finale. Seppure con parecchie imprecisioni, la coppia ha portato a casa la pagnotta in modo decisamente positivo, anche se il battibecco con la Lucarelli non è mancato. Il loro voto totale è stato di 27 punti.

A voi il video dell’esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Alessandra Mussolini – Cha cha cha 26 settembre 2020 IN ARRIVO