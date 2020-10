Alessandra Mussolini: Ballando 10 ottobre 2020 (video e gallery)

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 10 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts, sempre più in sintonia. La coppia ha ballato un Feestyle Veloce sulle note di Non sono una signora, di Loredana Bertè.

Alessandra Mussolini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Come sempre la giuria ha avuto delle difficoltà nel dare un giudizio obiettivo alla Mussolini, ma l’esibizione della coppia

è stata senza dubbio buona, molto grintosa. Il loro voto totale è stato di 35 punti.

A voi il video dell’esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Alessandra Mussolini – Freestyle 10 ottobre 2020 IN ARRIVO