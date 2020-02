Al Posto suo, fiction Rai: il cast

Anche in Al Posto Suo, secondo film-tv della quarta stagione di Purché finisca bene, in onda il 18 febbraio 2020 su Raiuno, il cast è formato da attori già noti agli appassionati di fiction italiana. A cominciare dal protagonista, Alessandro Tiberi, a cui tocca il compito di interpretare addirittura due personaggi.

Alessandro Tiberi è Damiano

E’ il gemello che la vita ha portato a caricarsi sulle spalle le aspettative paterne, il delfino che si aspetta di prendere definitivamente le responsabilità dell’azienda di famiglia. Damiano quasi non ricorda più che un tempo forse avrebbe fatto altre scelte, sta di fatto che oggi è un capo pignolo, freddo e vagamente classista che deve avere sempre tutto sotto controllo. Vive con la fidanzata Ofelia (Liz Solari), la classica bella donna ma molto semplice, cui non dedica attenzione perché Damiano di sentimenti sa ben poco. Il suo cuore, infatti, è ancora bloccato dalla gelosia per il gemello Chicco (Tiberi), il più debole fra loro, il preferito del papà, che però appena ha potuto se n’è andato senza pensare al vuoto che avrebbe lasciato nella vita di Damiano. Riuscirà Damiano a voltare pagina?

