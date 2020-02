Al Posto Suo, la fiction Rai: quante puntate sono?

Una commedia romantica in un’Italia contemporanea alle prese con la crisi: è questo Al Posto Suo, la fiction in onda il 18 febbraio 2020 su Raiuno, all’interno del ciclo di Purché finisca bene, giunto alla quarta stagione. La trama vede al centro due fratelli gemelli, interpretati da Alessandro Tiberi, che per accedere all’eredità di famiglia devono scambiarsi i ruoli per un mese.

Ma da quante puntate è composto Al Posto Suo? Come tutti racconti di Purché finisca bene, anche Al Posto Suo è un film-tv, composto quindi da una sola puntata e pensato per andare in onda in un’unica serata.

Purché finisca bene

Dopo il successo delle precedenti stagioni, tornano su Raiuno le commedie del ciclo Purché finisca bene. Due nuove proposte che raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale, esaltando l’ironia e i buoni sentimenti che accompagnano le nostre vite.

In Al Posto Suo Alessandro Tiberi interpreta due gemelli, Damiano e Chicco. Uno è un manager senza scrupoli e l’altro è uno spirito libero che si guadagna da vivere facendo il rider. Il padre, Cesare (Roberto Citran), li costringe a scambiarsi di ruolo: per non perdere l’eredità dovranno vivere per un mese l’uno la vita dell’altro.