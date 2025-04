Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 11 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Air – La storia del grande salto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Air – La storia del grande salto – Trama

Air – La storia del grande salto è un film del 2023 diretto da Ben Affleck, che racconta la genesi della storica partnership tra Nike e Michael Jordan, culminata nella creazione del leggendario marchio Air Jordan.

Ambientato nel 1984 a Beaverton, Oregon, il film segue Sonny Vaccaro, un manager della divisione basket di Nike, allora in difficoltà rispetto a colossi come Adidas e Converse. Sonny, esperto di pallacanestro, decide di puntare tutto su Michael Jordan, una giovane promessa non ancora esplosa nell’NBA. Contro il parere dei suoi superiori, Vaccaro convince l’azienda a investire l’intero budget per un contratto di sponsorizzazione con Jordan, dando vita a una scarpa rivoluzionaria: la Air Jordan.

La storia si concentra sulla visione di Sonny, sulla determinazione della madre di Jordan, Deloris, che gioca un ruolo chiave nelle trattative, e sulla scommessa di Nike che cambierà per sempre il marketing sportivo e la cultura pop.

Air – La storia del grande salto – Cast

Matt Damon interpreta Sonny Vaccaro, il manager visionario.

Ben Affleck è Phil Knight, co-fondatore di Nike.

Viola Davis dà vita a Deloris Jordan, la madre di Michael Jordan.

Jason Bateman nel ruolo di Rob Strasser, responsabile marketing di Nike.

Chris Tucker interpreta Howard White, un altro membro del team Nike.

Marlon Wayans è George Raveling, allenatore e amico di Jordan.

Chris Messina veste i panni di David Falk, l’agente di Jordan.

