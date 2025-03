Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 21 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Aftermath – In trappola. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Aftermath – In trappola – Trama

Il film “Aftermath – In trappola” diretto da Patrick Lussier, è un thriller d’azione del 2024 che unisce suspense e un approfondimento psicologico sulle conseguenze della guerra.

La vicenda segue Eric Daniels (Dylan Sprouse), un veterano di guerra tornato a casa e alle prese con un grave disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nel tentativo di ricostruire il legame con la sorella adolescente Madeleine (Megan Stott), decide di accompagnarla al cinema. Il loro viaggio si trasforma in un incubo quando, sul Tobin Memorial Bridge di Boston, un gruppo di ex militari radicalizzati, guidati dal carismatico e spietato Romeo (Mason Gooding), prende in ostaggio i civili presenti.

L’obiettivo dei terroristi è liberare Samantha “Doc” Brown (Dichen Lachman), un’ex compagna traditrice in trasferimento tra carceri. Intrappolato sul ponte, Eric deve affrontare i propri demoni interiori e mettere in campo le sue abilità militari per proteggere la sorella e gli ostaggi, mentre il tempo stringe e la tensione cresce.

Aftermath – In trappola – Cast

Dylan Sprouse interpreta Eric Daniels, il protagonista tormentato che passa da una lotta interiore a un’azione disperata per salvare gli altri.

Megan Stott è Madeleine, la sorella minore di Eric, un’adolescente che diventa il suo ancoraggio emotivo.

Mason Gooding dà vita a Romeo, il leader dei terroristi, un antagonista determinato ma a tratti monodimensionale.

Dichen Lachman è Samantha “Doc” Brown, un personaggio enigmatico e chiave per il piano dei rivoluzionari.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram