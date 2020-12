Affari Tuoi (viva gli sposi!), gli ospiti del 26 dicembre 2020

Dal 26 dicembre 2020 su Raiuno torna Affari Tuoi, il popolare game show condotto nel corso degli anni da numerosi conduttori e che ora vede al timone Carlo Conti, che per l’occasione ha dato una nuova veste al programma, che andrà in onda dalle 20:35. Insieme a Conti, nel cast fisso del programma ci saranno Nino Frassica ed Ubaldo Pantani.

Il sottotitolo di questa edizione sarà “Viva gli sposi!”: ogni puntata avrà come protagonista una coppia vicina al matrimonio, alla quale Affari tuoi spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio una “lista di nozze” ricchissima, con un montepremi massimo di 300.000 euro.

Motore del game-show sono venti pacchi presenti in studio (nella migliore tradizione del programma), che conterranno i premi. I due partner, dopo aver sorteggiato a inizio programma uno dei venti pacchi, inizieranno a scoprire uno alla volta il contenuto di tutti gli altri. Ad aprire fisicamente questi Pacchi saranno i “Testimoni”, 10 personaggi famosi che proporranno alla Coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo e, perché no, consigli per il matrimonio.

Ma i “Promessi Sposi” dovranno vedersela con la figura misteriosa del “Dottore” che, via telefono, proverà in tutti i modi, attraverso le sue “offerte” e i suoi diabolici stratagemmi, a mettere in difficoltà la Coppia. Nel corso del varietà sarà presente anche il Pacco “Feeling”. Si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla vincita finale.

La trasmissione sarà punteggiata dall’arrivo a sorpresa di altri ospiti illustri, come per esempio il cantante o l’attore preferito della coppia, alla quale offrirà in regalo, come augurio di matrimonio, un momento di spettacolo, o la canzone che l’ha fatta innamorare o, ancora, un piccolo regalo “dedicato”. Il gioco si concluderà quando la coppia scoprirà il premio contenuto nel suo Pacco. In quel momento si comprenderà quanto l’intuito e la fortuna avranno aiutato i “Promessi Sposi” a concretizzare il loro sogno nel modo migliore.

Affari Tuoi (Viva gli sposi!), ospiti prima puntata

Come anticipato da TvBlog, tra i “Testimoni” della prima puntata del programma ci saranno Sergio Friscia, Dado, Gigi & Ross, Diletta Leotta, Paola Barale, Enrico Brignano, Flora Canto e Tosca D’Aquino. Pantani, invece, proporrà l’imitazione di Massimo Giletti.

Affari Tuoi (Viva gli sposi!), streaming

E’ possibile vedere Affari Tuoi (Viva gli sposi!) in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.