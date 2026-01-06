Affari Tuoi, questa sera lo speciale Lotteria Italia 2026: gli ospiti

Stasera, martedì 6 gennaio 2026, su Rai 1 alle ore 20:35 circa va in onda lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2026, condotto da Stefano De Martino dal Teatro delle Vittorie. Si tratta di una puntata evento ricca di spettacolo, musica, comicità e suspense, che culminerà con l’estrazione dei biglietti vincenti dei premi di prima categoria (primo premio da 5 milioni di euro), preceduta da una novità: l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300.000 euro in collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La serata inizia con una partita classica del gioco dei pacchi (con un concorrente sorteggiato per regione), per poi passare al divertimento con gli ospiti vip che partecipano a un quiz sulle regioni italiane, utile a determinare l’ordine di assegnazione dei premi milionari.
Gli ospiti della serata
Una parata di nomi noti tra attori, cantanti, comici e personaggi tv. Ecco l’elenco completo confermato dalle anticipazioni ufficiali e dalla comunicazione Rai:
Nino Frassica
Francesca Chillemi
Brenda Lodigiani
Claudia Gerini
Noemi
Rocco Hunt
Francesco Paolantoni
Herbert Ballerina (presenza fissa del programma)
Giovanni Esposito
Vincenzo De Lucia (con le sue imitazioni)
Nicola Savino
Simon & The Stars (che farà l’oroscopo del 2026)