Affari Tuoi 2023, il quiz torna in access prime time: regolamento e come partecipare

Perché sperimentare nuovi giochi quando puoi puntare sull’usato garantito? Devono aver pensato questo in Rai, dal momento che per far prendere un po’ di fiato ad I Soliti Ignoti si è deciso di rispolverare un programma di successo dell’access prime time di qualche anno fa, ovvero Affari Tuoi. La nuova edizione, con il sottotitolo di “Nuova gestione”, va in onda da domenica 16 aprile 2023, su Raiuno.

Dopo alcune puntate in onda in prima serata nel 2022, il programma torna così nella collocazione con cui si è fatto apprezzare dal pubblico. Amadeus, ormai re dell’access prime time, è il conduttore di questa nuova edizione (aveva condotto anche la versione “formato famiglia”), che porta alcuni cambiamenti al regolamento.

La parte principale non cambia: il concorrente selezionato deve riuscire ad avere a fine partita un pacco al cui interno ci deve essere la somma più alta possibile: si può vincere fino a 300.000 euro. Nel corso del gioco può cambiare pacco, ma anche essere tentato dal Dottore, che torna a contattare il conduttore con le sue proposte, questa volta con uno smartphone. Amadeus scrive la proposta su un cartoncino, e se questa sarà rifiutata il cartoncino viene distrutto.

Inoltre, chi è estratto per giocare può chiamare al suo fianco, come supporto, un suo familiare o un suo amico. Il regolamento prevede una novità nel gioco finale, “La regione fortunata”. Quando restano in gara gli ultimi due pacchi, se il concorrente non è contento dell’evoluzione della sua partita, può decidere se utilizzarlo o meno.

Se decide di farlo, ha di fronte a sé la cartina dell’Italia, con le venti regioni illuminate: solo una contiene 100 mila euro. Se il concorrente la indovina al primo tentativo, si aggiudica il premio. Altrimenti, ha un’ulteriore possibilità: Amadeus dimezza il numero delle regioni, che passano quindi a dieci, ma, in caso di risposta esatta, il montepremi è di 50 mila euro.

Come partecipare ad Affari Tuoi? Basta andare sul sito www.giocherai.it e selezionare “giochi in studio”. A quel punto si deve cliccare su Affari Tuoi ed inserire i propri dati. Sarà la produzione a contattare i candidati e valutare la loro partecipazione.