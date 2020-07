Aenne Burda, il film su Canale 5: trama e cast

Il 1° luglio 2020 su Canale 5 va in onda Aenne Burda-La donna del miracolo economico, una miniserie tedesca andata in onda in Germania nel 2018 che racconta la vita di Aenne Burda, appunto, donna ritenuta uno dei simboli della ripresa dell’economica tedesca nel Secondo Dopoguerra.

Aenne Burda, infatti, è colei a cui si deve Burda Moden, rivista di moda che offriva cartamodelli alle sue numerose lettrici che, così, potevano realizzare abiti a basso costo in un periodo in cui le risorse scarseggiavano. La rivista, ad oggi, è presente in 90 Paesi ed in 16 lingue ed ha anche una versione, Burda Carina, per teenager.

Il film-tv è composto da due parti, che Canale 5 manda in onda in una sola serata (e che quindi occuperà anche la seconda serata). Ad interpretare la protagonista c’è Katharina Wackernagel, ma nel cast troviamo anche Fritz Karl (Franz), Luise Wolfram (Edith Schmidt) e Michele Cuciuffo (Massimo Russo).

Aenne Burda, trama

Offenburg, 1949. Quando Aenne scopre il tradimento del marito Franz, ricco professionista del settore della stampa e padre dei suoi tre figli, con l’ex segretaria Evelyn Holler (Cornelia Gröschel), il bigottismo della Germania del dopoguerra le impone di non lasciarlo.

Riesce però a convincerlo a togliere all’amante la direzione del giornale di moda che stava seguendo e che copiava parte di un’idea che lei aveva sempre avuto. Una volta convinti i lavoratori del giornale, riesce ad ideare una rivista di moda con cartamodelli, grazie ai quali le donne possano confezionare abiti a casa loro.

Il giornale, inizialmente chiamato Favorit Moden, non ha successo e c’è anche chi accusa Aenne di aver copiato il nome da un’altra rivista. I debiti, poi, rischiano di far chiudere definitivamente il giornale. Aenne decide così di cambiare nome in Burda Moden: in questo modo, le vendite aumentano, trasformando la rivista in un successo.

La vita di Aenne da quel momento prende una piega inaspettata: il suo lavoro la porta in giro per il mondo, e raccoglie ovunque successi professionali. Anche la sua vita sentimentale rifiorisce: si innamora, ricambiata, di un italiano, Massimo Russo, conosciuto durante una delle sue vacanze in Sicilia. Ma poco dopo Franz, che nel frattempo ha lasciato la sua amante, la riporta a casa, instaurando un rapporto coniugale basato sul mutuo rispetto e sul quieto vivere.

Aenne Burda, cast

Ecco il cast di Aenne Burda-La donna del miracolo economico:

Katharina Wackernagel: Aenne Burda

Fritz Karl: Franz Burda

Cornelia Gröschel: Evelyn Holler

Luise Wolfram: Edith Schmidt

Michele Cuciuffo: Massimo Russo

Annika Olbrich: Lise Schneegass

Jean-Yves Berteloot: André Lambert

Martina Eitner-Acheampong: Martha

Hansa Czypionka: Hans Kuhn

Christoph Glaubacker: Wilhelm Kemper

Gina Henkel: Charlotte

Robert Schupp: Oscar Kaiser

Moritz Berg: Fritz

Milena Dreissig: Frau Schneider

Aenne Burda, streaming

E’ possibile vedere Aenne Burda-La donna del miracolo economico in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.