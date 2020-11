Ad10s Diego, su Raiuno lo speciale per ricordare Maradona

In occasione della scomparsa di Diego Armando Maradona, morto mercoledì scorso in Argentina, Raiuno ha deciso di dedicare la prima serata di oggi, 28 novembre 2020, al campione del calcio, il cui rapporto con l’Italia è sempre stato molto forte, con lo speciale Ad10s Diego, in onda alle 22:00.

Il programma è una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista. Il Diego effervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa sui campi di calcio, quello che si racconta, riflette e piange.

Una rilettura della sua vita fatta di eccessi e magie, in cui si racconterà la genialità del calciatore e la sregolatezza dell’uomo. I gol, le città che lo hanno amato, le testimonianze di chi l’ha conosciuto e oggi lo piange, le parole dei campioni e della gente comune: un ultimo saluto a un fuoriclasse del nostro tempo. Ad10s Diego è un programma di Ermanno Labianca e Luca Rea.

Ad10s Diego, streaming

E’ possibile vedere Ad10s Diego in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo su Guida Tv/Replay.