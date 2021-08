A volte i segreti uccidono, film-tv: trama, finale e cast

Il 27 agosto 2021, alle 21:20, su Raidue va in onda A volte i segreti uccidono, film-tv andato in onda nel 2019 su Lifetime con il titolo “A daughter’s deception” e che racconta le conseguenze dell’incontro tra una madre ed una figlia anni dopo che questa è stata data in adozione.

La trama di A volte i segreti uccidono

Laura Parker (Jade Harlow) è sposata con Michael (Rusty Joiner), da cui ha avuto sua figlia Skylar (Brianna Gage): i tre vivono sereni in una bella villa che ha anche la piscina. Un giorno davanti alla porta di casa si presenta Bree (Kennedy Tucker), che dice di essere figlia di Laura.

In effetti la donna, vent’anni prima, ha partorito un bambina che i suoi genitori, essendo lei adolescenti, hanno deciso di dare in adozione. Ora, Bree, grazie ad un’agenzia specializzata, ha ritrovato la sua madre naturale. Entusiasta, Laura presenta Bree a suo marito ed a sua figlia, con cui stringe amicizia.

Ma quando Bree si mostra violenta verso Chloe (Katelyn Dunkin), compagna di classe di Skylar che la bullizza, la giovane inizia a nutrire qualche dubbio verso di lei, così come Michael. Quest’ultimo chiede aiuto al suo collega Gareth (Max Gray Wilbur), che prima di potergli dire cosa ha scoperto viene ucciso proprio da Bree.

A volte i segreti uccidono, il finale

-Attenzione: spoiler-

Skylar indaga su internet e va a trovare i genitori della giovane: qui scopre che Bree in realtà è Jessica, la figlia naturale della coppia (e non quindi di Laura), sociopatica e scappata da un istituto di igiene mentale. Jessica ha intanto legato ad una sedia Laura, minacciando di ucciderla.

La ragazza vuole vendicarsi per aver dato alla luce la vera Bree, diventata sua sorella adottiva, verso cui nutre una profonda gelosia. Prima di farle del male, però, arriva Skylar: le due vengono alle mani, ma a risolvere la situazione è Laura, che riesce a liberarsi ed mettere a terra Jessica. Michael ed un poliziotto, poi, la arrestano. Mentre Jessica viene portata in istituto, la vera Bree (Skyler Wright) si presenta a Laura.

A volte i segreti uccidono, il cast

Ecco il cast di A volte i segreti uccidono:

Jade Harlow: Laura Parker

Rusty Joiner: Michael

Brianna Gage: Skylar

Kennedy Tucker: Bree/Jessica

Katelyn Dunkin: Chloe

Max Gray Wilbur: Gareth

Skyler Wright: Bree

Jordan James Smith: Detective Holmes

Marland Burke: Detective Banks

Brian McGovern: signor Hogan

René Ashton: signora Hogan

A volte i segreti uccidono, streaming

E’ possibile vedere A volte i segreti uccidono in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.