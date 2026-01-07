A testa alta – il coraggio di una donna, serie tv su Canale 5: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

A testa alta – Il coraggio di una donna è la nuova miniserie drammatica in tre puntate, in onda in prima tv da mercoledì 7 gennaio 2026, alle 21:20 in tv su Canale5. Si tratta di una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, diretta da Giacomo Martelli, prodotta da Marco Belardi e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.

A testa alta – il coraggio di una donna – Dov’è stata girata

Le riprese si sono svolte tra aprile e giugno 2025 tra Roma e i laghi laziali, in particolare intorno al Lago di Bracciano e zone limitrofe, per rappresentare l’ambientazione centrale della storia: un tranquillo borgo lacustre alle porte di Roma.

A testa alta – il coraggio di una donna – Trama

Virginia Terzi (Sabrina Ferilli) è una preside stimata e brillante di un liceo in un tranquillo borgo affacciato su un lago laziale, alle porte di Roma. È madre attenta, educatrice appassionata e ideatrice del progetto “A testa alta”, un’iniziativa innovativa contro la dipendenza digitale e per promuovere un uso consapevole della tecnologia tra gli adolescenti.

La sua vita perfetta crolla improvvisamente quando un video intimo, girato senza il suo consenso, inizia a circolare online: la ritrae in un momento privato con un uomo che non è suo marito. Lo scandalo mediatico esplode, trasformandola da figura di riferimento in bersaglio di giudizi, gogna pubblica e minacce. La comunità si divide, il borgo giudica, e Virginia deve affrontare revenge porn, violazione della privacy, sessismo e il peso del pregiudizio sociale.

Mentre cerca di proteggere suo figlio adolescente Rocco, di tenere in piedi la sua carriera e la sua dignità, Virginia si affida a pochi alleati fidati: la sorella ispettrice di polizia Cecilia, la vicepreside amica Giulia e il professore Marco Colaianni. La serie esplora temi attuali come la violenza digitale, la spettacolarizzazione della vergogna, i ricatti, gli amori adolescenziali tossici e il difficile percorso per ottenere giustizia quando la vittima viene giudicata più del colpevole.

A testa alta – il coraggio di una donna – Cast

Sabrina Ferilli → Virginia Terzi (la preside protagonista)

Francesco Petit → Rocco Terzi (il figlio adolescente di Virginia, sensibile e appassionato di scacchi)

Raniero Monaco di Lapio → Marco Colaianni (professore di educazione fisica, alleato chiave che si espone per proteggerla)

Gioia Spaziani → Cecilia (sorella di Virginia, ispettrice di polizia che conduce le indagini)

Maria Chiara Augenti → Giulia (vicepreside e amica fidata di Virginia)

Fabrizio Ferracane → Luigi (marito di Virginia)

Ninni Bruschetta (Augusto Bruschetta) → personaggio di spicco nel cast

Augusto Fornari → Sindaco Morrone

Lucia Balordi → Nina (compagna di classe di Rocco, coinvolta in una relazione tossica)

Andrea Pittorino → Alex (figlio del sindaco, in relazione con Nina)