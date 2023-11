A star is born, film su Canale5: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 17 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film A star is born. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

A star is born – Trama

A Star is Born è un film drammatico musicale romantico americano del 2018 diretto da Bradley Cooper nel suo debutto alla regia, che recita anche insieme a Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e Rafi Gavron. Si tratta del remake di È Nata una Stella del 1937, di cui era già stata fatta una versione di grande successo nel 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

Il film segue un cantante country di lunga data alcolista Jackson Maine (Cooper), che scopre e si innamora di una giovane cantante in difficoltà di nome Ally (Gaga). Mentre la carriera di Ally decolla rapidamente e eclissa la sua, Jackson combatte i suoi demoni personali con l’abuso di alcol e droghe, mentre Ally lotta per trovare la sua voce nel mondo esigente dell’industria musicale.

A Star Is Born è stato accolto con un plauso dalla critica al momento della sua uscita, con elogi per la regia di Cooper, le interpretazioni del cast (in particolare Cooper e Gaga), la musica e la sceneggiatura. Su Rotten Tomatoes, il film ha un indice di approvazione del 90% basato su 377 recensioni, con una valutazione media di 8,3/10. Il consenso critico del sito web recita: “A Star Is Born è un dramma musicale trionfante che mette in mostra il talento registico di Bradley Cooper e il potere stellare di Lady Gaga, offrendo un film profondamente toccante e indimenticabile”.

A Star Is Born è stato un successo commerciale, incassando oltre 444 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione di 36 milioni di dollari, diventando il decimo film con il maggior incasso del 2018. La colonna sonora del film è stata anche un successo commerciale, raggiungendo la cima della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti.

A Star Is Born è stato nominato a otto Oscar, tra cui miglior film, miglior regista, miglior attore per Cooper, miglior attrice per Gaga, miglior canzone originale per “Shallow”, miglior sceneggiatura adattata, miglior fotografia e miglior scenografia. Il film ha vinto otto premi, tra cui miglior canzone originale per “Shallow”.

A Star Is Born è considerato uno dei migliori film del 2018 ed è stato elogiato per la sua rappresentazione della dipendenza, della fama e del potere dell’amore. La musica del film è stata anche elogiata, con “Shallow” che è diventata un successo mondiale e ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale.

A star is born – Cast attori

Bradley Cooper come Jackson Maine

Lady Gaga come Ally

Sam Elliott come Bobby Maine

Andrew Dice Clay come Lorenzo Campana

Rafi Gavron come Rez Gavron

Anthony Ramos come Ramon

Dave Chappelle come George “Noodles” Stone

Michael Harney come Wolfie