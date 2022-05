A Muso Duro, film-tv Rai: il cast

Flavio Insinna torna da protagonista in una fiction Rai: a sei anni da La Classe degli Asini, il conduttore de L’Eredità è ora al centro di A Muso Duro-Campioni di vita, film-tv che Raiuno manda in onda lunedì 16 maggio 2022.

Insinna è stato scelto per dare volto al Dott. Antonio Maglio, medico dell’Inail a cui si devono le Paralimpiadi. Fu lui, infatti che alla fine degli anni Cinquanta realizza una struttura per la cura dei pazienti paraplegici, per poi ottenere, nel 1960, l’ok per le prime Paralimpiadi, che si disputano a Roma, poco dopo le Olimpiadi.

Come detto, Insinna interpreta il protagonista, ma accanto a lui troviamo altri attori ed attrici. In particolare, però, il cast è composto anche da giovanissimi interpreti nei panni dei pazienti ed atleti che si preparano a disputare i primi giochi paralimpici. Ecco il cast principale di A Muso Duro:

Flavio Insinna è Antonio Maglio

Paola Minaccioni è l’infermiera Tiziana

Claudia Vismara è Stella

Massimo Wertmüller è Navarra.