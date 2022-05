A Muso Duro, fiction Rai: quante puntate sono?

Flavio Insinna torna alla recitazione: dopo essere stato guest-star in Don Matteo 13, l’attuale conduttore de L’Eredità è protagonista, dopo sei anni (l’ultima volta era stato ne La classe degli asini) di una nuova fiction: A Muso Duro, in onda lunedì 16 maggio 2022 su Raiuno, è la vera storia del Dott. Antonio Maglio, colui a cui si devono le Paralimpiadi.

Ma da quante puntate è composto A Muso Duro? La fiction è in realtà un film-tv, motivo per cui Raiuno la manda in onda in un’unica serata, senza suddivisione in più parti. Una serata, quindi, per raccontare la storia di Maglio.

A Muso Duro, la trama

Antonio Maglio (Insinna) è un medico e dirigente dell’Inail, che ha dedicato la vita intera al pieno recupero delle persone disabili. Partendo dall’idea che lo sport possa essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo, alla fine degli anni Cinquanta il professor Maglio crea una struttura all’avanguardia apprezzata a livello nazionale e internazionale, che si distingue per la capacità di recupero fisico e psichico dei pazienti paraplegici: cambiando completamente il metodo di cura, ridà loro una motivazione per vivere nonostante la malattia.

Il passo successivo è nel 1960, quando Maglio riesce a far disputare a Roma la prima Paralimpiade, sfruttando gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi appena concluse. Con pochi mezzi e superando difficoltà di ogni genere, Maglio immagina, concepisce e organizza un Torneo Internazionale ribaltando il concetto di disabilità, facendo uscire dall’ombra e ponendo per la prima volta al centro di una grande manifestazione sportiva persone con handicap fisici.