A Grande Richiesta – Che sarà sarà con i Ricchi e Poveri su Raiuno, gli ospiti

Il 23 febbraio 2021 su Raiuno va in onda la terza puntata di A Grande Richiesta, cinque prime serate dedicate ad artisti e canzoni amate da tutti, in uni spettacolo che unirà ricordo, celebrazione e festa. Ogni puntata, quindi, avrà un tema differente, ma anche una conduzione differente. Dopo i bassi ascolti ottenuti al sabato, il programma cambia collocazione e si sposta al martedì.

Dall’amore, a Patty Pravo, passando per i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica, il sabato sera di Raiuno ospiterà così un varietà che sarà totalmente nuovo in ogni puntata, contando sul suo protagonista e sui numerosi ospiti che interverranno.

A Grande Richiesta-Che sarà sarà, ospiti

Nella terza puntata del 23 febbraio 2021 protagonista saranno i Ricchi e Poveri, di cui si festeggerà la reunion cominciata al Festival di Sanremo dell’anno scorso, in una serata condotta da Carlo Conti, che ne cura anche la direzione artistica.

Sentiremo i loro successi, autentici evergreen che sfidano il tempo e passano da una generazione all’altra, con tonalità nuove e rinnovato appeal. Proprio su questo “ponte musicale” che unisce il passato al presente, passeggerà Carlo Conti insieme ai Ricchi e Poveri, per rivivere e condividere emozioni con chi da sempre li segue e li ama e chi, per questioni anagrafiche, si è avvicinato solo di recente alle loro canzoni.

Una gioiosa e rara armonia tra generazioni che coinvolge chi ha assistito ai loro esordi, i ragazzi e i bambini che oggi postano su Instagram le loro libere interpretazioni di “Mamma Maria” o “Sarà perché ti amo”. Una serata di musica, canzoni, ricordi e progetti con i Ricchi e Poveri, che ritornano, dopo il successo della performance sanremese dello scorso anno, nella loro formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

La reunion ha coinciso con i 50 anni dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo e con il successo del brano “La prima cosa bella”. Nel corso della serata, l’ascolto di tanti successi eseguiti dai Ricchi e Poveri, anche in compagnia di ospiti e amici, da Al Bano a Roberto Vecchioni e Ivan Urgant (il conduttore di “Ciao 2020”, l’innovativo programma della tv russa trasmesso interamente in italiano la notte di Capodanno), in un racconto che abbraccia passato e presente e proietta il repertorio nel futuro.

A Grande Richiesta-Che sarà sarà, streaming

E’ possibile vedere A Grande Richiesta-Che sarà sarà in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.