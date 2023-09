A caccia del vedovo d’oro, film-tv Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, giovedì 21 settembre 2023, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv A caccia del vedovo d’oro, andato in onda nel 2021 su Lifetime con il titolo “Gold Digger Killer” e che racconta una storia vera accaduta verso la fine degli anni Novanta negli Stati Uniti.

La trama di A caccia del vedovo d’oro

Texas. Steven Beard (Eli Gabay), professionista nel campo della comunicazione e milionario, è un vedovo di settant’anni. Solitario e annoiato, ama passare il tempo al country club di Austin. Lì incontra Celeste (Julie Benz), un’attraente cameriera che gli serve drink ogni giorno.

Affettuosa e ottimista, Celeste, madre di due figlie adolescenti, Kristina (Roan Curtis) e Jennifer (Georgia Bradner) inizia una relazione con Steven e ben presto i due si sposano. La sua vita, e quelle delle sue figlie, cambia da un giorno all’altro: si trasferiscono in una enorme villa in Texas, con auto, lussi e tutto ciò che avevano sempre sognato.

Ma questo non è abbastanza, lei vuole di più. Ruba i gioielli dell’ex moglie di Steven, spende troppi soldi e si mette contro la figlia di suo marito, Becky (Patricia Harras). Quando Celeste viene ricoverata in una struttura di salute mentale per depressione a causa di una crisi con il marito, incontra e seduce un’altra paziente, Tracey Tarlton (Justine Warrington), convincendola che l’unico modo per stare insieme è uccidere suo marito.

Stevene viene colpito allo stomaco mentre dorme e, pochi mesi dopo, muore. Per l’omicidio viene arrestata proprio Tracey, che però si dichiara innocente. Quando scopre che Celeste si è sposata con un altro uomo, capisce di essere stata raggirata e decide di confessare tutto, portando la donna in Tribunale. Anche le figlie di Celeste capiscono che la madre si è presa gioco di loro.

Come finisce A caccia del vedovo d’oro?

-Attenzione: spoiler-

Comincia il processo a carico di Celeste. Il suo avvocato prova a minare la credibilità di Tracey, ma in suo soccorso intervengono le figlie di Celeste, che fanno ascoltare una registrazione in cui la donna confessa di aver incastrato Tracey.

Nonostante Celeste si presenti in aula con la gamba ingessata per essere caduta dalle scale (cosa che ha fatto per attirare la compassione dei giurati), la donna viene condannata all’ergastolo, mentre Tracey viene rilasciata.

Il cast di A caccia del vedovo d’oro

Julie Benz: Celeste

Eli Gabay: Steven Beard

Roan Curtis: Kristina

Georgia Bradner: Jennifer

Patricia Harras: Becky

Justine Warrington: Tracey Tarlton

Beverley Elliott: Heather

Anthony Timpano: David

Come vedere A caccia del vedovo d’oro?

È possibile vedere A caccia del vedovo d’oro durante la messa in onda su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.