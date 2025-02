Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 10 febbraio in prima serata su Rai2 va in onda il nuovo show condotto da Max Giusti, dal titolo 99 da battere; un nuovo gioco cui partecipano 100 concorrenti, di età compresa tra i 18 e i 98 anni.

Come funziona 99 da Battere. L’obiettivo è non arrivare mai ultimi nelle varie sfide; chi arriva ultimo in una prova viene eliminato. Il gioco prevede una serie di 99 sfide di vario tipo, che possono includere prove fisiche, di logica, o di intelligenza.

Quante puntate sono. Il gioco si compone di sei puntate, alla fine delle quali il concorrente che riesce a superare tutte le prove e a battere gli altri 99 partecipanti vince il montepremi di 99.000 euro. Il format si ispira al gioco-show belga “99 to Beat” e ha elementi che ricordano “Squid Game”, ma con un approccio più leggero e pensato per il pubblico italiano.

