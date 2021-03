Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore.

Tra le coppie protagoniste della seconda stagione ci sono Tim Clarkson, uomo texano proveniente da Dallas di 34 anni, e la ventinovenne Melyza Zeta, colombiana di Medellín. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Tim e Melyza

Tim si è iscritto presso l’Università dell’Ohio ed è qui che ha conosciuto Melyza in un bar. Tra i due è scoppiato subito l’amore ma Melyza ha dovuto trasferirsi a Boston una settimana dopo aver incontrato Tim. Successivamente, la coppia ha dovuto continuare la relazione a distanza poiché Melyza è tornata in Colombia per finire gli studi.

Tim ha deciso di raggiungerla con un visto turistico ma, un mese prima del suo arrivo, Melyza ha scoperto di essere stata tradita. Da qual momento la coppia ha affrontato una grave crisi e si sono presi una pausa, salvo poi riavvicinarsi.

È qui che anche Melyza ha confessato a Tim di aver frequentato un altro uomo durante il loro periodo di pausa gettando la coppia nuovamente in momenti di pochi alti e tanti bassi. Alla fine Tim ha deciso di tornare negli Stati Uniti poiché non riusciva a trovare lavoro in Colombia, promettendo a Melyza di tornare presto da lei.

Tim e Melyza oggi

A differenza di quanto potevamo immaginarci, Tim e Melyza oggi stanno ancora insieme e pare che i due abbiamo deciso di sposarsi. Infatti, è notizia di questi giorni che Tim ha chiesto la mano a Melyza che ha risposto positivamente.

In tutto questo, nei mesi successivi al termine del programma, la coppia aveva annunciato di non stare più insieme e niente lasciava presupporre in un lieto fine come questo. A questo punto, ci chiediamo quanto i due dureranno insieme.