Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Tiffany, donna di 27 di Frederick, nel Maryland, e Ronald sudafricano di Randfontein. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Tiffany e Ronald

Se ti stai chiedendo come è finita tra Tiffany e Ronald, devi sapere che i due stanno ancora insieme e sono sposati. Nonostante i problemi di gioco d’azzardo di Ronald emersi nel corso del programma e nonostante quest’ultimo, proprio per questi motivi, non fosse visto di buon occhio dalla famiglia di Tiffany, i due hanno deciso di sposarsi.

Le nozze, però, hanno lasciato qualche dubbio a Tiffany circa la sua possibile permanenza in Sudafrica, anche in seguito ai malumori del figlio di vivere in quel paese. Inoltre, Tiffany è incinta ed è spaventata dal dover partorire lontano da casa.

Tiffany e Ronald oggi

Negli Stati Uniti, esattamente il 14 e il 21 ottobre, sono andate in onda le puntate “Tell All: Part 1” e “Tell All: Part 2” nelle quali il cast completo di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti è stato riunito. Nel corso delle due puntate, abbiamo scoperto come prosegue tra Tiffany e Ronald oggi.

I due sono ancora sposati ma vivono separati. Come si era potuto vedere già sul finale di stagione di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, Tiffany e il figlio hanno lasciato il Sudafrica per tornare nel Maryland. È qui che è nato il nuovo bambino, frutto della relazione con Ronald. Quest’ultimo, però, non è ancora riuscito a ottenere il visto per andare negli Stati Uniti: per questo motivo, Tiffany sta programmando un nuovo viaggio in Sudafrica per far conoscere a Ronald il neonato.

Tiffany e Ronald in 90 giorni per innamorarsi… e poi

Da mercoledì 5 gennaio 2022 in prima serata alle ore 21,25 prende il via la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi… e poi. Tra le coppie protagoniste tornano anche Tiffany e Ronald.