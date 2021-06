90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, in Italia in onda da domenica 27 giugno, ci sono Tarik Myers, cittadino statunitense, esattamente di Virginia Beach, di 46 anni e il 28enne filippina Hazel Cagalitan.

Come è finita tra Tarik e Hazel

Tarik e Hazel sono una delle coppie che avevamo già visto in 90 giorni per innamorarsi. Infatti, dopo averla conosciuta su un sito d’incontri asiatico, Tarik era andato nelle Filippine per conoscere di persona Hazel, incontro che è avvenuto nella seconda stagione del programma. I due avevano deciso di sposarsi e trasferirsi negli Stati Uniti, dove Hazel aveva avviato le pratiche per ottenere il visto.

Nel corso dell’ottava stagione del programma abbiamo ritrovato questa coppia che, dopo due anni di convivenza, sta ancora insieme. I due stanno progettando di portare negli Stati Uniti anche Harrey, il figlio di 8 anni di Hazel che attualmente vive con il padre nelle Filippine.

Il continuo della loro storia, però, è stato in forte dubbio quando è comparsa Minty, un ragazza tailandese con la quale Tarik era uscito quando era in pausa con Hazel. Nonostante tutto, la coppia si è riappacificata e nel giugno 2020 si sono finalmente sposati.

Tarik e Hazel oggi

Per tutti coloro che si stanno chiedendo se Tarik e Hazel sono ancora sposati, la risposta è affermativa. La coppia, infatti, è ancora unita, come si può notare dall’intensa attività social di Tarik.