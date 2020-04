90 giorni per innamorarsi: Tania e Syngin oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Tania Maduro, 29enne di Colchester, nel Connecticut, e il 29enne sudafricano Syngin Colchester proveniente da Città del Capo.

Come è finita tra Tania e Syngin

L’incontro tra Tania e Syngin è stato un vero e proprio caso. Come abbiamo visto durante le prime puntate del programma, Tania aveva conosciuto un uomo su un’app d’incontri ed era volata in Sud Africa per conoscerlo. Tuttavia, tra loro non è andata come previsto e mentre la statunitense si trovava in un bar, ha incontrato Syngin. Dopo una notte passata insieme, Tania ha deciso di rimanere nel paese africano per quasi 5 mesi, prima di tornare nel Connecticut e portarsi Syngin con sé.

È qui che iniziano i problemi, compreso un lungo viaggio di lavoro che ha tenuto Tania lontana da casa per un mese. Nonostante i dubbi sul proprio futuro insieme, i continui tira e molla tra i due e l’idea di Syngin di tornare in Sud Africa, i due decidono di sposarsi optando per un tatuaggio al posto delle tradizionali fedi nuziali.

Tania e Syngin oggi

Come è andata tra Tania e Syngin una volta concluso il programma? I due stanno ancora insieme o no? Lo speciale Tell All andato in onda negli Stati Uniti in una doppia puntata lo scorso febbraio, ha mostrato che la coppia è ancora insieme. Da quel momento, però, sul Web sono iniziate a circolare voci su una presunta interruzione della loro relazione.

Ad alimentare queste voci sono stati proprio i diretti interessati che sul proprio profilo Instagram non avevavo più pubblicato alcuna foto insieme, dall’ultima immagine promozionale per il programma che risaliva all’ottobre 2019. Recentemente, però, Syngin ha messo a tacere ogni singola voce mostrando alcuni attimi felici della sua relazione con Tania attraverso alcuni scatti postati proprio sul tuo profilo Instagram ufficiale.

Tra questi ci sono anche due foto del suo matrimonio, accompagnate da un inequivocabile messaggio: “Ti amo così tanto e grazie per tutto quello che hai fatto per me. Mi hai aiutato più di chiunque altro, mi sostieni e mi ami così tanto, non avrei mai potuto chiedere altro nella mia vita in questo momento. Sono grato di averti nella mia vita“.