90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, in Italia in onda da domenica 27 giugno, ci sono Stephanie Davison, cittadina statunitense, esattamente di Grand Rapids (Michigan ), di 52 anni e il 27enne beliziano Ryan Carr.

Come è finita tra Stephanie e Ryan

Ryan ha conosciuto Stephanie mentre quest’ultima si trovava in vacanza in Belize e inizialmente hanno stretto un semplice rapporto di amicizia. Con il passare del tempo, i due hanno avuto sempre più contatti al punto che Stephanie ha deciso di tornare in Belize. Purtroppo, però, la donna ha scoperto che Ryan stava frequentando altre ragazze e, dopo un forte litigio, Stephanie è andata a letto con il cugino di Ryan.

Dopo ulteriori visite di Stephanie in Belize, i due hanno finalmente deciso di recarsi insieme negli Stati Uniti e hanno avviato la procedura per ottenere il visto. Lo scoppio della pandemia di covid-19, però, ha rovinato i piani della coppia portando alla definitiva rottura tra i due.

Stephanie e Ryan oggi

Come si è potuto chiaramente vedere nel corso dell’ottava stagione di 90 giorni per innamorarsi, la relazione tra Stephanie e Ryan è definitivamente conclusa. La donna ha continuato a frequentare Harris, il cugino di Ryan.