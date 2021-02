90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Seppur non siano stati tra le coppie del programma, Stacey Silva (46 anni) e il fidanzato Florian Sukaj (26 anni) sono stati protagonisti dello spin-off Darcey e Stacey che, appunto, segue le vicende delle gemelle Darcey (lei, invece, è stata protagonista nelle prime 3 stagioni di 90 giorni per innamorarsi) e Stacey Silva.

Come è finita tra Stacey e Florian

Nel corso dello spin-off Darcey e Stacey, in Italia andato in onda nel febbraio 2021 su Real Time, abbiamo scoperto che Stacey ha due figli adolescenti e che sta insieme al suo fidanzato albanese Florian Sukaj ormai da cinque anni.

Nonostante gli alti e i bassi, i due fidanzati decidono di sposarsi in gran segreto e, nell’ultima puntata dela prima stagione, vediamo Stacey e Florian partire verso Rhode Island per la loro luna di miele.

Stacey e Florian oggi

Oggi Stacey e Florian sono ancora sposati e stanno insieme? Nel corso della prima stagione del programma, era uscita la notizia di un presunto tradimento da parte di Florian che, in un’intervista successiva, aveva confermato di aver avuto incontro con una donna di nome Shanti Zohra con la quale, però, c’è stato “solo” un bacio.

Recentemente, Stacey ha confermato di essere ancora sposata con Florian. Inoltre, dando uno sguardo ai profili Instagram dei due, sono molti gli scatti recenti in cui sono insieme, a testimoniare che, appunto, Stacey e Florian oggi sono ancora sposati.