90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Shekinah Garner e Sarper Güven.

Shekinah e Sarper oggi stanno insieme?

Shekinah Garner e Sarper Güven sono ancora insieme nel 2025, nonostante una relazione turbolenta. Dopo il loro matrimonio celebrato con una cerimonia unica su un letto, mostrato nella stagione 11, la coppia ha affrontato gravi difficoltà. Durante il Tell All di giugno 2025, hanno rivelato tensioni significative: Shekinah ha ammesso che il loro matrimonio è crollato rapidamente, senza nemmeno una luna di miele, e Sarper ha espresso rimpianti per essersi sposato, citando una perdita di controllo e depressione dopo il trasferimento negli Stati Uniti con un visto K-1.

Shekinah ha descritto il cambiamento nella loro dinamica, con Sarper che faticava ad adattarsi alla vita in America e alla convivenza nel piccolo appartamento di lei a Los Angeles, dove gestisce la sua attività di estetista.Nonostante ciò, aggiornamenti recenti confermano che sono ancora una coppia. A fine agosto 2025, Shekinah ha condiviso su Instagram foto di loro due durante un viaggio in Utah e ha parlato di spettacoli comici insieme a San Diego, suggerendo un tentativo di ricostruire la loro relazione.

Tuttavia, i post sui social media e le interviste indicano che i problemi persistono: Shekinah ha espresso dubbi sulla compatibilità e Sarper ha mostrato segni di frustrazione, come quando ha tolto l’anello nuziale a Natale 2024. I fan speculano che alcune tensioni possano essere enfatizzate per il dramma televisivo, ma la coppia sembra impegnata a superare le difficoltà, anche se Shekinah ha dichiarato di non voler apparire in future stagioni del programma.

