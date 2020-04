90 giorni per innamorarsi: Robert e Anny oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Robert, 41enne di Winter Park, in Florida, e la 31enne dominicana Anny.

Come è finita tra Robert e Anny

Robert e Anny si sono conosciuti online e dopo aver parlato ogni giorno per ben sei mesi, finalmente si sono incontrati. L’iniziativa è stata di Robert che, durante una crociera, ha fatto scalo nella Repubblica Domenicana dove ha trascorso otto ore con Anny. Senza pensarci sù due volte, l’uomo le ha chiesto sùbito di sposarsi e Anny, dopo aver ottenuto il visto, lo ha raggiunto negli Stati Uniti e hanno iniziato a cercare una nuova casa.

Il programma si è concluso con i due che sono riusciti a sposarsi. Ma cosa è successo a telecamere spente? Robert e Anny stanno ancora insieme?

Robert e Anny oggi

Tutti i fan di Robert e Anny saranno contenti di sapere non solo che la coppia è ancora felicemente sposata ma che Anny è incinta! Inoltre, sembra che i due stiano ancora lavorando con i produttori di 90 giorni per innamorarsi e non è escluso uno spin-off del programma, come è già successo in passato per altre coppie.

Infatti, solo successivamente si è scoperto che la coppia è stata una delle protagoniste di Pillow Talk, uno spin off di 90 giorni per innamorarsi al quale partecipano alcune delle coppie del programma.