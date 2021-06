90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, in Italia in onda da domenica 27 giugno, ci sono Rebecca, una donna di 46 anni proveniente da Canton, capoluogo della contea di Stark nello Stato dell’Ohio, e il tunisino Zied di 26 anni.

Come è finita tra Rebecca e Zied

Rebecca e Zied è una coppia che era stata già protagonista del programma. Infatti, ricordiamo i due nella terza stagione di 90 giorni per innamorarsi quando scoprimmo che Rebecca ha tre figli e alle spalle anche tre matrimoni falliti, tra i quali uno con un uomo marocchino che aveva portato con lei negli Stati Uniti. Nonostante i precedenti tentativi non andati a buon fine, la donna era pronta a riprovarci con Zied. Durante le puntate del programma abbiamo assistito al viaggio di Rebecca in Tunisia e al primo incontro con il nuovo compagno e la sua famiglia.

Nel corso dell’ottava stagione del programma vediamo la coppia ancora insieme, con Zied che dopo aver avviato le pratiche per ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti, riesce finalmente ad ottenere il documento e raggiungere Rebecca in Georgia anche se l’accoglienza da aprte della famiglia di lei non è delle migliore. Nonostante tutto, la coppia decide di sposarsi e convola a nozze il 19 aprile 2020.

Rebecca e Zied oggi

Come è finita tra Rebecca e Zied? I due stanno ancora insieme? A quanto si apprende ai principali portali statunitensi che seguono il programma, la coppia è ancora sposta e la loro relazione è fiorente. Conferme si hanno anche dai profili social di Rebecca e Zied che hanno recentemente postato una foto insieme mentre si baciano.