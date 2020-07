90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Lisa e Usman oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Lisa Hamme, cittadina statunitense della Pennsylvania, e dal nigeriano Usman Umar.

Come è finita tra Lisa e Usman

Lisa e Usman sono due dei protagonisti della quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. I due si sono conosciuti su Internet e, successivamente, hanno deciso di sposarsi in Nigeria, nonostante la famiglia di Usman non fosse favorevole alle nozze.

Successivamente, Lisa è rientrata negli Stati Uniti in attesa che Sojaboy, il nome d’arte di Usman che è un cantante rap, ottenesse il visto per raggiungerla.

Lisa e Usman oggi

La relazione tra Lisa e Usman non sta andando come previsto. I due, infatti, non vivono insieme ma, nonostante ciò, più volte sono stati protagonisti di litigi e accuse a distanza. Per prima, Lisa ha accusato il marito di essere un truffatore e di averla sposata solo per ottenere dei vantaggi per la sua carriera come cantante.

Usman, però, non solo ha rimandato al mittente le accuse dicendo di non essere un truffatore ma anche rincarato la dose affermando che la moglie lo ha più volte chiamato “N-World”, espressione offensiva che viene usata in senso dispregiativo verso le persone di carnagione scura.

E proprio questi insulti razziali sarebbero alla base del recente licenziamento di Lisa da dallo show. Infatti, proprio nei primi giorni di luglio TLC, l’emittente televisiva che trasmette 90 giorni per innamorarsi negli Stati Uniti, ha annunciato di aver chiuso i rapporti con Lisa.

A questo punto, pare che anche Usman abbia intenzione di chiudere ogni rapporto con l’ormai ex moglie. L’uomo, infatti, ha detto che se le cose continueranno ad andare avanti così, sarà costretto a cercare la sua felicità da un’altra parte.