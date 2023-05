90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quinta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da agosto 2022. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 28 agosto. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Kimberly Menzies, americana della California, e dal nigeriano Usman Umar.

Come è finita tra Kim e Usman-Video

La relazione tra Kim e Usman ha un presupposto interessante, che è il fatto che Usman non è uno sconosciuto per gli spettatori del programma. Si tratta infatti di Sojaboy, questo il nome d’arte del rapper già protagonista nella precedente stagione assieme a Lisa Humme (qui la loro storia)

Kim e Usman oggi

La relazione tra Kim e Usman ha luogo circa due anni dopo la fine del matrimonio tra il nigeriano e Lisa, ma anche se è passato un po’ di tempo non mancano le schermaglie a distanza tra i due, in particolare sulla loro vita sessuale, acuite anche da una richiesta di attenzioni sessuali quasi maniacale da parte della nuova partner Kim. Durante la loro relazione Sojaboy non disdegnerà di mantenere contatti con altre donne, cosa che farà infuriare Kim, ma a quanto abbiamo appreso da un aggiornamento sui social risalente a maggio 2022, i due stanno ancora insieme.

90 giorni per innamorarsi…e poi

La loro storia proseguirà nello spin off 90 giorni per innamorarsi… e poi, per la settima stagione al via domenica 21 maggio 2023.