90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quinta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da agosto 2022. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 28 agosto. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Gino Palazzolo, americano del Michigan, e dalla panamense Jasmine Pineda di professione insegnante.

Come è finita tra Gino e Jasmine-Video

La relazione tra Gino e Jasmine si rivela molto burrascosa fin dal principio, quando Jasmine scopre che il suo fidanzato per vantarsi della sua bellezza ha mandato una foto in topless alla sua ex. Ovviamente Jasmine va su tutte le furie e gli grida che non potrà mai più fidarsi di lui. Lui chiede scusa, dice che è stato un errore imperdonabile, ma ormai la frittata è fatta.

Gino e Jasmine oggi

Quello che sappiamo per certo è che il rapporto tra Gino e Jasmine va avanti ancora oggi, anche se pare sia una relazione a distanza in attesa di completare l’iter burocratico. Tra i motivi di dissidio ultimi anche il fatto che la gelosa panamense ha scoperto che la ex-moglie di Gino continua ad usare il suo cognome e lei non lo tollera.