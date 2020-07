90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Geoffrey e Varya oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Geoffrey e dalla russa Varya.

Come è finita tra Geoffrey e Varya

La storia tra Geoffrey e Varya non è iniziata nel migliore dei modi, come si è potuto vedere nel corso della stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. La ragazza russa, infatti, aveva risposto con un secco “no” alla proposta di matrimonio di Geoffrey e quest’ultimo era ritornato negli Stati Uniti.

È qui che Geoffrey, ormai pronto a dimenticare Varya per sempre, che ha conosciuto un’altra donna di nome Mary con la quale ha iniziato a frequentarsi. Tuttavia, Varya ha avuto un improvviso ripensamento e ha deciso di volare a Knoxville, il paese di Geoffrey, per fargli una sorpresa.

Geoffrey e Varya oggi

Ma come è finita tra Geoffrey e Varya? L’uomo ha deciso di dare una seconda possibilità alla bella ragazza russa o a proseguito il rapporto con Mary? A spiegare il tutto è stato lo stesso Geoffrey in una recente intervista nel quale ha dichiarato di essere impegnato con Varya.

L’uomo ha rivelato che Varya lo aveva contattato più volte dopo che aveva deciso di andarsene dalla Russia ma che lui non hai mai risposto poiché considerava la relazione finita. Tuttavia, la è rimasto sorpreso da quanto fatto da Varya e della sua decisione di raggiungerlo negli Stati Uniti e così ha deciso non solo di riprovarci ma anche di ripetere la proposta di matrimonio: questa volta gli è stato risposto “si”.

Nel frattempo, è emerso che Geoffrey e Varya non sono stati invitati allo speciale 90 Day Fiancé: Before the 90 Days tell-all poiché Geoffrey è stato accusato di violenza domestica dalla sua precedente ragazza con la quale ha avuto anche un figlio. Per il momento, non sappiamo altro su questa questione.