90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quinta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da agosto 2022. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 28 agosto. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Ella Jo Donahue, americana dell’Idaho, e dal cinese Johnny Chao di Jinan, China.

Come è finita tra Ella e Johnny-Video

La relazione tra Ella e Johnny è nata online in un sito da lei frequentato che metteva insieme donne bianche alla ricerca di uomini di origine asiatica. Tutto questo per la sua ammirazione e passione per la cultura giapponese e i samurai. I due diventano così una coppia virtuale che però non si sgancerà mai dalla condizione di partenza.

Ella e Johnny oggi

Ella e Johnny rappresentano uno dei rari casi di coppia di 90 Giorni che non si incontrerà mai ( o quantomeno non in questa prima parte). Gli spezzoni realizzati per la trasmissione sono tutti a distanza e certo non facilitati dalla politica molto restrittiva del governo cinese sui social. Curioso però lo spezzone in cui John si reca da una nutrizionista in cerca di consigli per aiutare la fidanzata americana a dimagrire. Si rende conto infatti benissimo che lei è sovrappeso, e che questo contrasta con il suo bel viso.